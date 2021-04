Duitse turnsters maken komaf met korte pakjes: "Willen goed in ons vel zitten"

Op training zijn de turnpakken met lange broekspijpen al langer ingeburgerd, maar het leek "not done" om die ook tijdens wedstrijden te dragen. Daar willen Sarah Voss en haar Duitse ploeggenotes verandering in brengen.

Voss verscheen in de kwalificaties op de balk in een turnpak met lange mouwen en pijpen. "We willen een voorbeeld stellen", vertelt ze aan de Duitse omroep ZDF. "We willen als vrouwen allemaal goed in ons vel zitten."

"Als kind vond ik de korte turnpakjes nog niet zo dramatisch. Maar toen de puberteit begon en ik ongesteld werd, begon ik me steeds ongemakkelijker te voelen. Soms voel je je behoorlijk naakt."

"We trainen allemaal in een lange broek. Op een gegeven moment vroegen we ons af: waarom niet in een wedstrijd? Waarom zouden we ons ook niet op ons gemak mogen voelen tijdens wedstrijden?"

De reglementen verbieden een turnpak met lange pijpen in elk geval niet. Ook Elisabeth Seitz en Kim Bui weten dus al welk pakje ze voor de meerkampfinale uit hun kast zullen halen. "We hopen dat gymnasten die zich ongemakkelijk voelen in de korte turnpakjes, zich aangemoedigd zullen voelen om ons voorbeeld te volgen", klinkt het nog.