Duiding bij kapitaalsverhoging Anderlecht: "Dit geld moet een put dempen"

"Het probleem is wel dat Marc Coucke dat geld voor altijd kwijt is. Waar Coucke vooral op moet hopen is dat Anderlecht er financieel en sportief weer bovenop geraakt."

"Anderlecht had tegenover zijn eigenaar Marc Coucke een schuld van ongeveer 50 miljoen euro. Nu is beslist dat Marc Coucke een groot deel van die schuldvordering wegstreept. Dus dat deel zal hij niet meer opeisen. Daarmee kan de club voort, want er is schuldverlichting."

Na een lange discussie tussen de aandeelhouders kwam er gisteren een akkoord over een kapitaalsverhoging en schuldherzetting binnen Anderlecht. "Het is een beetje financiële hocus pocus", legt Dries Bervoet, journalist bij de De Tijd, uit bij Sporza Radio.

"Opvallend is de opening voor nieuwe aandeelhouders"

De financiële operatie is lang voer voor discussie geweest met de minderheidsaandeelhouders. Met de mededeling van woensdag zijn ook nog niet alle vragen beantwoord, verduidelijkt Dries Bervoet.

"Bovenop de omzetting van schuld in kapitaal komt er ook 25 miljoen euro vers kapitaal bij. Het is nog onduidelijk hoe die operatie verdeeld wordt over de aandeelhouders. Want opvallend is dat er een opening wordt gelaten voor nieuwe aandeelhouders en dus ook nieuwe eigenaars."

"De historische groep minderheidsaandeelhouders wilde altijd een vorm van medezeggenschap of controle over de club bewaren. Dat blijft dus nog een belangrijke vraag."

"Als ze onvoldoende meegaan in die kapitaalsverhoging, dan zou hun aandeel van 25% - wat voldoende is om belangrijke stemmingen binnen de club te blokkeren - verwateren. Het is nog onduidelijk of hun aandelen nu verwateren of er andere afspraken zijn gemaakt. We weten niet wat daarover beslist is."