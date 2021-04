CEO Jos Donvil: "Dit is een historische dag voor Anderlecht"

Lachende gezichten bij Anderlecht. Het akkoord over de kapitaalverhoging wordt op gejuich onthaald bij de bestuurders van paars-wit. “Maar we zullen nog enkele jaren elke euro moeten omdraaien”, tempert CEO Jos Donvil.

Een kleine stap voor het voetbal, maar een grote voor Anderlecht. Jos Donvil kijkt verheugd terug op het akkoord over de kapitaalsverhoging en schuldherzetting bij zijn club. “Er is nu een kader gecreëerd waarin de club op een normale manier kan functioneren. Dit is dan ook een historische dag voor Anderlecht. We zitten opnieuw op het juiste spoor en kunnen werken aan de toekomst.”

Het zware weer is nog niet volledig voorbij Anderlecht-CEO Jos Donvil

Dat Marc Coucke een deel van zijn schuldvordering wegstreept, vindt Donvil een belangrijke blijk van vertrouwen. “Marc laat een groot stuk van die 50 miljoen euro vallen. Hij heeft dat initiatief zelf genomen." "Het belangrijkste is dat Marc gelooft in Anderlecht. Het is de club van zijn hart, hij wil absoluut dat het project slaagt. En bovenal: hij heeft vertrouwen in het management dat vandaag aan het stuur staat.”

Financieel beleid blijft strak

Al waarschuwt Donvil dat de bomen nu niet plots tot in de hemel zullen groeien. “Het zware weer is niet volledig voorbij”, aldus de CEO. “Oké, we kunnen nu rustiger werken, maar het strak financieel beleid zal nog even blijven. We zullen nog enkele jaren elke euro moeten omdraaien.”