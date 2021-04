Brugge wil in 2025 EK atletiek U20 organiseren: "Nog geen witte rook"

Zien we in 2025 de grootste Europese atletiektalenten aan het werk in ons land? Die kans bestaat, want Brugge wil dan het EK U20 organiseren.

Officieel is de kandidatuur nog niet, wel is er een intentieverklaring en zijn er verregaande gesprekken tussen Belgian Athletics, de stad Brugge, domeinbeheerder Sport Vlaanderen en het organisatiebureau Golazo.



De grootste struikelblokken zijn momenteel nog de verdeling van de financiële inspanning onder de betrokken partijen en de aanpassingen die nodig zijn aan de accommodatie in Brugge. "Er is zeker nog geen witte rook, maar er zijn wel concrete plannen", aldus Gery Follens, voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga.

Ook Italië, Finland, Letland, Slovenië en Armenië overwegen zich kandidaat te stellen voor het EK U20 van 2025. De beslissing valt in november 2023.