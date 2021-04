Barça-preses geeft Super League niet op: "Niet meedoen zou historische fout zijn"

De storm rond de Super League is nog altijd niet gaan liggen. Ondanks de vernietigende reacties van de fans geeft Joan Laporta, voorzitter van FC Barcelona, het format nog niet op. "We zijn voorzichtig, maar geloven dat het een noodzaak is", zei Laporta bij het Catalaanse TV3.

Laporta, die nog maar net verkozen is tot voorzitter bij Barça, benadrukte wel dat de leden van de Super League altijd open staan voor een dialoog met de UEFA. "Ik geloof dat er een institutionele overeenkomst zal komen, met de wens om voort te gaan met deze kwesties."

"De reden achter de Super League bestaat nog steeds: we hebben een gebrek aan middelen, we doen aanzienlijke investeringen, we betalen zeer hoge salarissen... Als we willen dat voetbal een spektakel wordt en dat we dit niveau willen behouden, moeten zij (de leiders van de UEFA, red) rekening houden met ons voorstel”, aldus Laporta.

In een algemeen statement stelt de club dat het "een historische fout" was geweest om niet in te tekenen op het voorstel. "Er is nu een uitgebreide analyse nodig waarom de competitie zo slecht werd ontvangen vooraleer Barcelona zijn besluit zal veranderen."

De Barcelona-voorzitter bevestigde wel dat het de socios (supporters-aandeelhouders) zijn die het laatste woord zullen hebben over de deelname van Barça aan een mogelijke toekomstige Europese Super League.