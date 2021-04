"Tom Pidcock heeft een bredere waaier dan Mathieu van der Poel"

"Van Aert man van het voorjaar, Pidcock de revelatie"

Ruben Van Gucht wilde van het panel horen wie de man van het voorjaar is. Dirk De Wolf kiest voor Wout van Aert. "Vanwege zijn regelmaat", klinkt het. "Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race gewonnen. Hij reed ook een verschrikkelijk sterke Tirreno." Sven Vanthourenhout treedt De Wolf bij. "Cijfers liegen niet", vindt de bondscoach. "Er zijn andere renners die ook fantastisch gereden hebben. Pidcock? Voor mij is hij de revelatie." Tom Steels kiest met Kasper Asgreen een renner uit de eigen stal. "Hij is een ongelooflijke teamspeler, die knecht is in de Tirreno en kopman kan zijn in de Ronde van Vlaanderen", weet Steels. "De figuur van Asgreen, de manier waarop hij geïnvesteerd heeft in die Vlaamse wedstrijden - door ons op te bellen om te gaan verkennen - en vooral ook de Deense koelheid waarmee hij wedstrijden afwerkt. Het is een fantastische kerel."

"Pidcock heeft een bredere waaier dan Van der Poel"

Sven Vanthourenhout noemde Thomas Pidcock al de revelatie van het voorjaar. De Belgische bondscoach is onder de indruk van de veelzijdigheid van de jonge Brit. "Ik heb natuurlijk het privilege van hem al een beetje te zien komen tijdens de cross", zegt Vanthourenhout. "Hij wordt wat vergeleken met Mathieu van der Poel en daar sluit ik me wel bij aan, al denk ik dat hij wel nog een bredere waaier heeft. Daarmee wil ik niet zeggen dat hij een betere coureur is." "Hij is snel, weegt geen 60 kg waardoor hij fantastisch klimt en hij kan ook een tijdrit rijden. Ik denk dat hij zich ook nog zal tonen in het rondewerk." "Wat mij vooral verrast, is zijn snelheid", pikt Tom Steels in. "Hij klopt Wout van Aert, toch een van de snelste mannen in de wereld. Het moeilijke zal worden om hem een bepaalde richting uit te sturen. Het zal erom gaan wat hij zelf het liefste wil."

"Hopen dat Evenepoel goed uit de Giro komt"

In alle luwte werkt Remco Evenepoel toe naar zijn eerste afspraak van het jaar: de Giro. Ploegleider Tom Steels pleit voor realisme. "We kennen allemaal het karakter van Remco. Hij wint ongelooflijk graag", vertelt Steels. "Nu is hij er heel lang uit geweest. Hij heeft heel lang moeten revalideren. Alles gaat goed, maar hij zal wel zonder wedstrijd aan een grote ronde beginnen. Dat is altijd een groot vraagteken." "Voor ons is het belangrijk dat hij gewoon de Giro goed uitkomt. Het klopt dat hij hard traint, maar tussen training en wedstrijd ligt altijd nog een verschil. Hij moet ook opnieuw het gevoel krijgen van in het peloton te rijden. Dat is een beetje als posttraumatische stress."

Tankink: "Van der Breggen zal geen spijt krijgen dat ze stopt"

Anna van der Breggen won woensdag voor de 7e keer op rij de Waalse Pijl. De wereldkampioene is nog altijd een van de sterkste vrouwen in het peloton en toch hangt ze binnenkort haar fiets aan de haak. "Ze heeft een heel bewuste keuze gemaakt en ze kijkt er echt al naar uit", denkt Bram Tankink. "Ik denk niet dat ze hier spijt van zal krijgen. Ik vind het wel heel straf dat je nog zo presteert in je laatste seizoen." Sven Vanthourenhout: "Ze maakt ook zelf die keuze. Vooral dat vind ik belangrijk.

"Denk je nu echt dat Roglic met een motor rijdt?"

Na de Amstel Gold Race werd her en der geopperd dat Primoz Roglic een motortje in zijn fiets had, omdat zijn pedalen bleven draaien bij een fietswissel. Maar die hypothese werd in Extra Time vakkundig naar de prullenmand verwezen. "Die fietsen worden voor en na de wedstrijd gecontroleerd. Dat is bijna onmogelijk. Ik geloof dat nooit", is Tom Steels resoluut. Sommige mensen meenden te zien dat Roglic op een knopje duwde, maar ook daar is een logische uitleg voor: het elektrische schakelsysteem.