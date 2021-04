Vanaf 1 juni opnieuw publiek toegelaten in Italië?

Krijgen we binnenkort weer supporters te zien tijdens sportevenementen in Italie? Het zou zomaar kunnen, want de Italiaanse regering heeft het licht op groen gezet om vanaf 1 juni een zeer beperkt aantal toeschouwers toe te laten.

In eerste instantie zou elk stadion 25 procent van zijn maximumcapaciteit mogen ontvangen, met een maximum van 1000 personen buiten en 500 binnen. Verder zouden ook alleen de regio's met de beste coronacijfers in aanmerking komen voor de nieuwe versoepeling.

Voor sportwedstrijden "van bijzonder belang" werd er al eerder een uitzondering mogelijk gemaakt. Zo was al beslist om voor de EK-wedstrijden in Rome in totaal 16.000 fans toe te laten.