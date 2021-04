Steels over Vansevenant: "Geeft nooit op en voelt het tactisch goed aan"

Vanthourenhout: "Er staat een kop op en dat is enorm belangrijk"

Als moment van de week koos Tom Steels voor de knappe Amstel Gold Race van Mauri Vansevenant. De 21-jarige West-Vlaming keerde ondanks pech toch nog terug om diep in de finale kopman Julian Alaphilippe bij te staan. Aan tafel was iedereen dan ook onder de indruk van de de jonge wolf.

"Dit jaar heeft hij bewezen dat hij heel sterk is en ook nooit opgeeft", stak Steels van wal. "Niets slaat hem uit zijn lood en dat is heel handig tijdens een wedstrijd. Hij moet natuurlijk nog ervaring opdoen, maar tactisch voelt hij alles al zeer goed aan."

Ook bondscoach Sven Vanthourenhout was dezelfde mening toebedeeld. "De laatste 2 jaren zat hij in een klimproject van Belgian Cycling en toen zag je al dat hij nog enorm veel progressiemarge had. Er staat ook een kop en dat is natuurlijk ook zeer belangrijk."