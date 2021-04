Quinten Hermans, 14e en beste Belg in Waalse Pijl: "Ik besef het niet goed"

Wellens: "Ik heb gedaan wat ik moest doen"

"Ik heb het niet slecht gedaan, maar het tempo in het peloton lag superhoog. Wegrijden was niet simpel. Ze moesten twijfelen en dat hebben ze niet gedaan."

Hermans: "Ik besef het nog niet zo goed"

"Ik had goeie benen en je gaat 3 minuten all-in. Ik had me gespaard en mijn conditie is goed na het Baskenland."

Vansevenant: "Ik wist dat dit niet echt mijn ding was"

Mauri Vansevenant gleed op de voorlaatste beklimming van de Muur eventjes mee en kraakte op de slotklim bij de versnelling van Primoz Roglic.

"Ik moest in het zadel gaan zitten toen ze begonnen. Dan weet je dat het over is. Bij de voet zat ik ook iets te ver. Je verliest krachten als je opschuift."

"Ik wist dat dit niet echt mijn ding was, maar ik heb mijn best gedaan. En het is fantastisch dat Julian wint. Dat zal hem deugd doen. Het is verdiend, hij was veruit de sterkste vandaag."