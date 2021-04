Professor Tom Evens: "Op termijn zullen de grote clubs zich toch afscheuren van de rest"

De plannen omtrent een Europese Super League waren nog niet goed en wel uit de doeken gedaan of het nieuwe format lag alweer in de vuilbak. Hoe kan zo'n ambitieus project zo snel ten dode opgeschreven zijn? "Er zat weinig overtuigingskracht in het communiqué", verklaart UGent professor Tom Evens, gespecialiseerd in sport- en TV-rechten en in mediabeleid.

"De communicatie kwam vrij amateuristisch over"

De Super League moest het paradepaardje worden van de 12 stichtende Europese topclubs. Toch is het voor professor Evens geen verrassing dat het project nu op een sisser lijkt te eindigen. "De communicatie kwam vrij amateuristisch over en er werd weinig moeite gedaan om de beslissing uit te leggen." "De manier van communiceren was zeer onduidelijk", legt Evens uit. "De stichtende leden maakten zich weinig zorgen over de teams en landen die niet zouden deelnemen. Men had hen een wervend verhaal kunnen vertellen en alternatieven kunnen aanreiken, maar dat is helemaal niet gebeurd." Voor Evens is het dan ook duidelijk dat Juventus en co veel te kort zijn geschoten met hun nieuw format. "Ze hebben op het sporthart van de supporters getrapt. Een gesloten competitie druist gewoon in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de fans en spelers."

Toch bewijst deze saga voor professor Evens ook dat vernieuwing altijd voor tegenstanders zorgt. "Het blijft moeilijk een balans te vinden tussen de traditie van een sport en innovatie. Denk maar aan de VAR of de mogelijke BeNeLiga die op tafel ligt. Er zullen altijd tegenstanders zijn."

De oprichting van de Super League zorgde voor massale protesten van de fans.

"In Europa hebben we geen traditie van gesloten competities"

Verder benadrukt Evens dat er in Europa en Amerika volledig andere visies gelden over gesloten formats."In Europa hebben we geen traditie van gesloten competities, omdat het wringt met het rechtvaardigheidsgevoel. Hier houden we van de filosofie dat elk punt telt. Iedereen moet strijden voor een plek in het klassement." "In Amerika primeert ook het economische aspect", aldus professor Evens. "De ploegen zijn daar namelijk gebouwd rond winstgevendheid. Toch heerst er daar toch meer solidariteit. De Amerikaanse systemen zorgen ervoor dat alle teams competitief zijn om het zo ook voor de fans interessant te maken."

Naast de Super League is er in België en Nederland natuurlijk ook al een tijdje sprake van de BeNeLiga. Voor Evens verschillen beide formats niet echt van elkaar. "Sommige clubleiders in België die zich nu tegen de Super League uitspreken, doen met de BeNeLiga eigenlijk hetzelfde op een ander niveau."

"Ook de BeNeLiga zou namelijk zorgen voor meer inkomsten voor de Belgische en Nederlandse topclubs. Die clubleiders zijn dus eigenlijk wel wat selectief verontwaardigd."

Hoe moet het ten slotte nu verder met de Europese competities? Zit er in de toekomst wel muziek in gelijkaardige formats? "De Super League kan wel even de koelkast in, maar op termijn zullen de grote clubs zich wel afscheuren van de rest volgens mij. De UEFA heeft de veldslag gewonnen, maar de oorlog is nog lang niet gestreden", sluit Evens met een kwinkslag af