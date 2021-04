Overwint clubliefde alles? Fans na het Super League-verraad: "Voelde me bedrogen"

Je zal deze week maar fan van pakweg Barcelona, Juventus of Manchester United geweest zijn. Plots horen dat je favoriete club al maanden in het geheim een plan beraamt om een elitaire toernooi op te starten. Zelfs met het risico om uitgesloten te worden van de eigen competitie. En dat puur voor het geldgewin.

"Het was een shock", geeft Luc Baert, voorzitter van Tottenham-fanclub Flemish Spurs, toe. "Echt, ik voelde me bedrogen door mijn eigen club. Ik kreeg deze week nog een mailtje met de uitnodiging om mijn abonnement te vernieuwen. Maar ik wou dat niet doen, zolang er niks beslist was rond de Super League. (blaast) Zo'n competitie met alleen maar superploegen..."

Clubliefde blijft groot en moeilijk te veranderen Dirk Vos, mede-oprichter Football Supporters Europe

Ook Peter De Vrieze, fanatiek lid van Chelsea-supportersclub The Mighty Blues, voelde dat de gemoederen hoog opliepen. "In onze WhatsApp-groep voelde je meteen dat veel supporters het idee niet zagen zitten. We worden al jaren op de proef gesteld door hogere ticketprijzen en een moeilijkere bereikbaarheid... Met initiatieven als de Super League jaag je fans alleen maar nóg verder weg van hun club."

Overwint (club)liefde alles?

En nu? Geen tripjes meer naar Londen voor onze superfans na het 'verraad' door hun clubs? Zowel Baert als De Vrieze schudden van nee. "Het heeft me niet minder supporter gemaakt", bevestigt die laatste na een paar seconden nadenken. "Kijk, ik ben al 26 jaar Chelsea-supporter. Bij de verkoop van de club aan Roman Abramovich werd de ziel al een beetje verhandeld. Ik heb dus al het één en het ander meegemaakt. Iedere supporter moet voor zichzelf uitmaken of hij mee wil in iets nieuws."

Opvallend toch hoe fans zelfs in de grootste crisissen vol passie achter hun ploeg blijven staan. "Clubliefde blijft immens groot en moeilijk te veranderen", weet Dirk Vos, mede-oprichter van Football Supporters Europe. "Toch zullen veel fans na de gebeurtenissen ook met een wrang gevoel blijven zitten. Je vergeet niet zomaar hoe jouw club je proberen verkopen heeft. Bij sommigen zal dat misschien de druppel te veel geweest zijn."



Clubs hebben nog altijd de echte fans nodig Tottenham-fan Luc Baert