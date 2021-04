New York Knicks mogen dromen van eerste NBA-play-offs sinds 2013

In dit speciale seizoen van de NBA zijn er veel verrassende verhaallijnen, maar dat van de New York Knicks hadden weinig waarnemers zien aankomen. Afgelopen nacht boekte New York zijn zevende zege op een rij, waardoor het op koers ligt voor zijn eerste play-offs sinds 2013.

Afgelopen nacht ging Charlotte voor de bijl in New York. De 18 punten van RJ Barrett na de rust en de stugge verdediging van de Knicks maakten het verschil: 109-97. New York staat verrassend op de vijfde plaats in de Eastern Conference en kan met een zege vandaag tegen Atlanta plaats 4 innemen.

Het succes van de Knicks dit seizoen is dat van coach Tom Thibodeau. Die zweert in een super-offensieve NBA bij basketbal van de "oude stempel" gericht op verdedigen en hard werk. Offensief is Julius Randle de uitblinker met gemiddeldes van 23,6 punten, 10,6 rebounds en 6,1 assists per match.

Thibodeau gaf veteranen Derrick Rose en Taj Gibson nog een kans en de mix met de jongeren werkt wonderwel. Voor het eerst sinds 2013 hebben de Knicks echt zicht op de play-offs en een rapport met meer zeges dan nederlagen.

"Het belangrijkste is nu dat we niet gaan zweven", probeert Thibodeau zijn spelers met de voeten op de grond te houden. "Als je aandacht begint te schenken aan zegereeksen en de play-offs, dan verlies je je focus en die moet op de volgende wedstrijd liggen. Je kunt makkelijk uit koers geslagen worden."