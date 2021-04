KV Mechelen wil meer financiële armslag: "Om club te laten groeien"

KV Mechelen heeft sportief een goede periode achter de rug - met als beloning een ticket voor de Europe play-offs - maar op financieel en bestuurlijk vlak waren het geen beste tijden.



Zo werd de rol van Dieter Penninckx, een tijdje voorzitter en hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, onhoudbaar nadat hij verdacht werd van fraude bij de failliete modegroep FNG. Eind februari werd Penninckx definitief uit het bestuur gezet.



De club wil nu de financiële armslag verhogen. "KV Mechelen onderzoekt verschillende opties om de kapitaalsbasis van de club te versterken", klinkt het.



"Om de ambities van de club te realiseren beoogt de club de komende maanden om een kapitaalsoperatie van 5 à 10 miljoen euro uit te werken." De Raad van Bestuur heeft daarvoor het licht op groen gezet.

"Het doel is om in eerste instantie de club een bredere basis te geven en verder te laten groeien. Een van de mogelijkheden is om met een kapitaalsverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, investeerders aan te trekken."



"Door uitgifte van nieuwe aandelen kan ervoor gezorgd worden dat geen enkele aandeelhouder meer dan 49% van de aandelen in handen heeft."