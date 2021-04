Karl Vannieuwkerke is uw gastheer voor Villa Sporza, Vive le Vélo en Spelen

Sport brengt mensen samen en verbindt. Zeker ook in coronatijden. De atypische sportzomer van 2021 wordt er toch een om naar uit te kijken. Met het EK Voetbal en de Rode Duivels, de Ronde van Frankrijk én de Olympische Spelen in Tokio.

Villa Sporza

Voor de omkadering bij de namiddag- en de vooravondmatchen is Maarten Vangramberen tot aan de start van de Tour gastheer met dienst. Voor de avondwedstrijden is dat Karl Vannieuwkerke, die vanaf de start van de Tour alle omkadering voor zich neemt.

Vive le Vélo, maar niet naar Tokio

De VRT was voor de verslaggeving over en rond de Olympische Spelen uiteraard graag naar Tokio getrokken. Naast de live-uitzendingen van de meeste olympische disciplines zou Eén van daar een elke avond, Belgische tijd, een Olympische talkshow met Karl Vannieuwkerke brengen. Door de wereldwijde coronapandemie gaat dit niet door.

"We blijven, een beetje noodgedwongen, in België", reageert Karl Vannieuwkerke. "Het was de bedoeling om in Tokio elke avond zoveel mogelijk Belgische atleten te ontvangen. Door de bijzonder strikte maatregelen kan dat nu allemaal sowieso niet. Dus blijven wij hier."



"We gaan vanuit een vaste locatie in Vlaanderen een soort Olympische Vive le Vélo in elkaar steken. We gaan praten met onze atleten in Tokio, en ontvangen zelf experten, ex-Olympiërs en grote fans. Om naar uit te kijken!"