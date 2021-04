Hoe ziet het vervolg eruit voor "Dancing Dimi" in de Premier League?

Na de eerste ronde zullen 2 van de 10 spelers naar huis moeten, alleen de top 8 gaat door naar de volgende ronde. Glen Durrant is met 0 punten al zeker een van de afvallers. Dimitri Van den Bergh is nu al niet meer in te halen en gaat sowieso door.

In die volgende ronde zal Dimitri spelen naar een best of 14. Dat is niet veel meer dan de best of 12 uit de eerste ronde, dus je kan er vanop aan dat ook in de tweede ronde het tempo razend hoog zal liggen.

Als Van den Bergh een match wil winnen, zal hij dus 8 legs moeten binnenhalen. Dat levert hem 2 punten op. Een gelijkspel is ook nog altijd mogelijk. Een 7-7 levert beide spelers 1 punt op.

Van den Bergh is dus nu al zeker van 7 extra matchen na de eerste ronde. De tweede ronde verloopt in 2 fases.