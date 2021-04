Geen Hirschi en Pogacar: UAE Emirates mist de Waalse Pijl na (onduidelijke) coronagevallen

UAE Emirates kreeg begin januari bij de start van een stage een coronavaccin toegediend.

27 renners en 32 stafleden kregen in het ministerie van Volksgezondheid in de Verenigde Arabische Emiraten een spuitje in de bovenarm, maar blijkbaar is de steenrijke formatie dan toch niet immuun tegen het virus.



Zo'n anderhalf uur voor de start van de 85e Waalse Pijl sijpelde het gerucht binnen dat UAE Emirates zich moet terugtrekken door positieve testresultaten. Dat nieuws is nu ook bevestigd.

Het topteam rekende vandaag op Marc Hirschi, vorig jaar winnaar, Tadej Pogacar, Rui Costa, Davide Formolo, Vegard Stake Laengen, Jan Polanc en Diego Ulissi.

Wat de gevolgen zijn voor Luik-Bastenaken-Luik van aanstaande zondag is nog niet duidelijk, maar deelname aan La Doyenne is zeer onzeker.

In het Vlaamse voorjaar misten Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo enkele koersen door een besmetting in hun kern.

(lees voort onder de tweet van Pogacar)