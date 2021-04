De sterren voor de Waalse Pijl: Roglic en Pidcock met kop en schouders

***

De Britse alleskunner wordt op papier vooral uitgedaagd door Primoz Roglic, nog een nieuwkomer in Hoei. Hoe gaat hij om met de loodzware finish? Wie in het Baskenland schittert, moet hier ook zijn vleugels kunnen uitslaan.

Twee debutanten zijn de topfavorieten van onze reporters. Er wordt gezegd dat de Muur van Hoei (pas) helemaal op het lijf van Tom Pidcock geschreven is. Dat belooft!

**

Op het tweede bankje vinden we met Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde twee routiniers in dit vak.

De Fransman won 2 keer in Hoei, de Spanjaard liefst 5 keer. Alaphilippe zoekt nog naar zijn beste benen, Valverde lijkt die net op tijd gevonden te hebben.

De derde musketier is de derde avonturier uit de finale van de Amstel Gold Race. Maximilian Schachmann is wat zwaarder gebouwd dan zijn concurrenten, maar de Duitser werd hier in 2019 vijfde en kan dit terrein dus aan.