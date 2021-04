Beslissing over Japanse fans op Olympische Spelen is weer uitgesteld

Vandaag komt de top van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opnieuw samen om de voorbereidingen op de Olympische Spelen te bespreken.

Dat buitenlandse fans deze zomer niet welkom zijn in de Japanse hoofdstad, was al langer bekend. In principe zou er deze maand worden beslist of Japanners de Spelen kunnen bijwonen, maar die knoop zal dus later doorgehakt worden, wellicht in juni.

In Tokio en andere delen van Japan gaan de coronacijfers al een tijd de verkeerde kant uit. De voorbereidingen op de Spelen, die al met een jaar zijn uitgesteld, worden daardoor flink verstoord.

In bepaalde regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Een meerderheid van de lokale bevolking sprak zich intussen uit tegen het organiseren van de Spelen deze zomer en wil een nieuw uitstel of zelfs een volledige annulering. De Olympische Spelen beginnen op 23 juli.