Zidane: "Hazard is nog niet 100% fit en zal niet spelen tegen Cadiz"

"Eden zal er morgen tegen Cadiz niet bij zijn", legt Zidane uit. "Hij is nog niet 100 procent fit. We nemen dus geen risico's."



"We moeten voorzichtig zijn met hem. Het belangrijkste is dat hij op volle sterkte terugkeert. Er volgen veel matchen op elkaar de komende weken. We bekijken het stap per stap."



Het is alweer een maand geleden dat Eden Hazard zich nog eens mocht uitleven in een competitieduel. Onze landgenoot speelde zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid op 13 maart.

Begin deze maand verscheen de Rode Duivel weer op de trainingsvelden. Zijn comeback sluipt nu dichterbij, maar er is nog werk aan de winkel vooraleer hij weer tussen de lijnen mag staan.