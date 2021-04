Waasland-Beveren-coach Nicky Hayen na Houdini-act: "Geen plaats voor euforie"

Door de winst tegen OHL trakteert Waasland-Beveren zich nog op 2 barragematchen tegen Seraing, de nummer 2 uit 1B. De winnaar van die dubbele confrontatie krijgt het laatste ticket voor 1A.

"We zijn heel waakzaam. Er mag opluchting zijn na OHL, maar geen euforie", is Hayen voorzichtig. "We hebben nog altijd niks in handen. Die wedstrijden tegen Seraing worden nog belangrijker dan die tegen Leuven. Leuven was de eerste stap. Maar als we die wedstrijden niet tot een goed einde brengen, dan is al dat werk voor niks geweest."



"We krijgen 2 kansen. Het is niet 1 finalewedstrijd. In theorie moet je dan inderdaad die wedstrijden tot een goed einde brengen. Faal je daarin, dan verdien je die plek in 1A niet."

"Maar ik wil doemdenken. Ik wil ook niet te positief zijn. We moeten die wedstrijd aanpakken zoals zondag, met de volle focus. En dan zien we wel waar we eindigen."



"Wij hebben meer te verliezen dan Seraing. Zij kunnen vrank en vrij spelen. Anderzijds denk ik ook wel dat de wedstrijd tegen OHL ons een boost heeft gegeven, zeker de manier waarop. We zijn altijd blijven knokken, blijven strijden. Ik denk dat we die motivatie moeten meenemen naar die dubbele confrontatie. We gaan ze absoluut niet onderschatten."