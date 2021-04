Vandeweghe over de vaccins in De Tribune: "Welk "kieken" heeft dit weer uitgevonden?"

De kogel is door de kerk. Belgische atleten zullen gevaccineerd worden voor de Spelen in Tokio komende zomer. Wie tot nu toe geen vaccin krijgt, zijn de trainers van de atleten. Een beslissing die de wenkbrauwen van Hans Vandeweghe deed fronsen in onze podcast De Tribune.

"Kan er mee leven dat de media er niet bij zijn. Maar de coaches?"

Deze week kwam de verlossing er voor de Belgische atleten. Ze zullen nog voor de Spelen in Tokio gevaccineerd worden. "Dat is goed nieuws", zegt Hans Vandeweghe in onze podcast De Tribune. "De eerste berichten waren dat ze de volledige olympische bubbel wilden vaccineren. Voor alle duidelijkheid, ik heb daar alle belang bij want ik zou ook in die bubbel hebben gezeten." "Ik kan er nog mee leven dat de media er niet bij zijn. Maar dat ze de coaches niet gaan vaccineren en enkel de atleten is weer zo'n absolute diskwalificatie van het beroep "trainer, coach, begeleider op hoog niveau". Welk "kieken" heeft dit nu weer uitgevonden?" "Straks riskeren we dat alleen Roger Lespagnard, trainer van Nafi Thiam, een vaccin krijgt", pikt Luc Kempen hierop in. "Die is al 75 en zal sneller aan de beurt zijn." "Ik hoorde trouwens vandaag dat een van die trainers deze week nog een mail heeft gekregen van het BOIC om zich toch maar op die reservelijst te zetten om zo toch op een manier aan dat vaccin te geraken."

Niemand mag voorrang krijgen, behalve ik natuurlijk

"Een miskenning van het fenomeen topsport"

Er komt heel wat kritiek vanuit de publieke opinie op het toekennen van de vaccins aan atleten. "Het is ook weer typisch voor onze maatschappij dat er direct reactie op komt", zegt Vandeweghe. "In Nederland is er een column geschreven waarin stond dat ze in potentie al miljonair waren en dan ook nog eens het vaccin krijgen. Dan denk ik: weet je wel over wat je het hebt?" "Ik heb er maanden geleden al eens iets over geschreven. Maar ik houd mijn mond want ik ben betrokken partij. Ik vind het echt een schande, een miskenning van het fenomeen topsport. Veel mensen denken dat ook alle voetballers het gaan krijgen, maar dat is een andere discussie. Daarover gaat het niet." "Wij durven ook geen vaccin toedienen dat 6 mensen bloedklonters heeft bezorgd op 6 miljoen inentingen. Terwijl er veel meer mensen bloedklonters krijgen door het nemen van de pil bijvoorbeeld. Wij zijn bang. Elke politicus dekt zich in. Dat is de eerste ziekte." "De tweede ziekte is dat wij allemaal zeer afgunstig zijn. Wij zijn een land van mensen die afgunstig zijn op de andere groep. Niemand moet voorrang krijgen, behalve ik natuurlijk."

Ook in het Laat Journaal ging het over de vaccinaties van de atleten

Sportarts Tom Teulingkx benadrukte in Het Journaal nog eens het belang van die vaccins bij atleten. "Ze zijn zich ondertussen al 5 jaar aan het voorbereiden. De meesten doen ook maar 1 keer mee aan de OS."

"Vandaar dat het ook enorm belangrijk is dat zij een vaccin kunnen krijgen en niet ziek kunnen worden. Zeker ook om mentale rust te kunnen creëren. Zeker bij teamsporten is dat zo. Als er eentje ziek wordt, moet het hele team dikwijls in quarantaine of zelfs uit de competitie stappen."

"Anderzijds willen sporters ook echt niet ziek worden op nog geen 100 dagen van de Olympische Spelen."

"Tegen Tokio wel iedereen vaccineren, ook de begeleiding"

Op de vraag wat Teulingkx denkt over het vaccineren van de entourage is de arts duidelijk. "Het is een berekend risico", zegt Teulingkx.

"Het is vooral belangrijk dat de atleten niet ziek kunnen worden. We weten dat ziek worden de prestaties enorm beïnvloedt. Dat zien we zelfs bij recreanten." "De begeleiding beschermt zich voldoende momenteel en moet ook niet trainen om een prestatie te leveren. Maar het moet toch de bedoeling zijn, als we afreizen naar Tokio, om dan wel iedereen gevaccineerd te krijgen. Zeker de vaste begeleiding." "Stel dat een begeleider in Tokio toch positief test, dan gaat men ook geen onderscheid maken tussen "gevaccineerden" en "niet-gevaccineerden". Dan kan het zijn dat heel het team in quarantaine moet of zelfs niet kan deelnemen. Dat moeten we vermijden."