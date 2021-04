Vandenhaute: "Kan leven met nieuwe formats, maar niet met gesloten systeem"

Wouter Vandenhaute is een ondernemer en iemand die al bewees radicale veranderingen door te durven voeren. Denk maar aan de hele heisa rond het schrappen van de Muur van Geraardsbergen. Begrijpt hij wat er nu gebeurt?

"We zullen nog zien of de Super League er zal komen. Ik denk dat het gewoon het begin is van een machtstrijd waarbij de grote clubs hun beginpositie hebben bepaald. Het gaat uiteindelijk over macht en geld."

"Er is een statement gemaakt door de rest van de voetbalwereld: "dit willen we niet". Laten we hopen dat daar iets beter uitkomt."

"De voetbalwereld is aan het nadenken hoe ze zich de volgende jaren gaat organiseren. Er ligt nu een plan op tafel van de UEFA met onder meer een Conference League en dat is volgens mij eerlijk gezegd ook niet het beste systeem. Maar dat er nagedacht wordt..."



"Laat ons eerlijk zijn. In België - in de eerste plaats mijn eigen club - waren we de afgelopen 25 jaar op een paar uitzonderingen na Europees niet competitief. Dat in tegenstelling tot de nationale ploeg. Competitieve ploegen uit kleine landen, dan praat je over Ajax of Porto."



"Een goede tweede Europese league, vind ik niet zo erg. Ik hoop wel dat de beste clubs uit traditionele voetballanden als Nederland, België, Portugal of Schotland Europees nog een woordje zullen kunnen meespreken."