Uw gids voor de Waalse Pijl: parcours, deelnemers en livestream

Voor we het wielervoorjaar komende zondag afsluiten met het monument Luik-Bastenaken-Luik jagen we het peloton eerst nog over de gevreesde Muur van Hoei in de Waalse Pijl. Die klassieker kunt u woensdag van start tot finish bij ons volgen, zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd.

Zo was het vorig jaar:

De Waalse Pijl speelde zich vorig jaar in het najaar af. Op de Muur van Hoei troefde de jonge Zwitser Marc Hirschi (22) ervaren klauteraars als Woods, Martin en Kwiatkowski af. Hirschi stond op het hoogste schavot, maar op weg naar de finale speelde Mauri Vansevenant de hoofdrol. De 21-jarige neoprof van Deceuninck-Quick Step reed de hele dag in de aanval en was alleen op weg naar de slotklim. Tot hij in de gracht tuimelde en uiteindelijk op 3 minuten van Hirschi finishte. Woensdag kan Vansevenant revanche nemen. In Baskenland en in de Amstel liet hij alvast zien dat hij klaar is om strijd te leveren.

VIDEO: De finale van vorig jaar

VIDEO: Ai, Mauri Vansevenant tuimelt in de gracht

Het parcours:

De naam verklapt het al: de Waalse Pijl speelt zich volledig af op Franstalig grondgebied. Heel veel is er niet veranderd ten opzichte van de voorbije jaren. De startboog staat voor het eerst sinds 2012 in Charleroi opgesteld, de afstand is met 193,6 kilometer iets korter, maar de finale speelt zich zoals gewoonlijk in en rond Hoei af. Met nog ongeveer 65 kilometer op de fietscomputer bestijgen de renners de eerste keer de Muur van Hoei (1,3 km - 10,2%). Daarna volgen 2 lokale rondes met de Côte d'Ereffe (2,2 km - 5,6%), de Chemin des Gueuses (1,9 km - 6,5%) en de Muur Van Hoei. Rond 16.30u kent u de winnaar.

Het profiel van de Waalse Pijl 2021.

De Waalse Pijl bij de mannen in een notendop start 11.35 u (officieuze start: 11.15u) finish 16.30 u hellingen 12 (3x Muur van Hoei)

De deelnemerslijst:

Na Mathieu van der Poel heeft ook Wout van Aert een pauze ingelast, maar de menukaart oogt nog altijd erg apetijtelijk. We beginnen met de Sloveense toppers Primoz Roglic en Tadej Pogacar. De eerste maakt zijn debuut in de Waalse Pijl, de tweede staat voor de 3e keer aan de start. Vorig jaar finishte Pogacar als 9e op de Muur, op 5 seconden van zijn huidige ploegmaat en titelverdediger Marc Hirschi. Ook Thomas Pidcock is van de partij. De winnaar van de Brabantse Pijl en de nummer 2 van de Amstel sluit zijn prima voorjaar af in Hoei. Pidcock rijdt voor het eerst de Waalse Pijl, Alejandro Valverde is er al voor de 16e keer bij. Met 5 overwinningen voert de 40-jarige Spanjaard het zegeklassement aan in de Ardense klassieker. Zijn generatiegenoot Philippe Gilbert (38) is dan weer de laatste Belgische winnaar op de erelijst. 10 jaar na zijn zege maakt hij zijn rentree in het peloton. Gilbert had de voorbije weken nood aan een pauze. Een jongere Belg om naar uit te kijken is Mauri Vansevenant. Rijdt hij zich nog een keer in kijker, zoals vorig jaar of zondag in de Amstel? Of cijfert Vansevenant junior zich weg voor zijn kopman en wereldkampioen Julian Alaphilippe?

Live bij Sporza:

Zoals gewoonlijk zijn we er van start tot finish voor u. Vanaf 11 u zitten we hier online voor u klaar, om 14 u kunt u naar het rechstreekse verslag van de Waalse Pijl kijken op Eén. Op Radio 1 krijgt u regelmatig updates vanuit Hoei.

De Waalse Pijl voor vrouwen:

De vrouwen beginnen al rond half 9 's ochtends aan hun Waalse Pijl. De hamvraag: wint wereldkampioene en recordhoudster Anna van der Breggen voor de 7e keer op een rij? Iets over 12 u komt u het te weten. Dan zullen de deelneemsters 126,5 lastige kilometers hebben afgelegd. De Muur van Hoei ligt 2 keer op hun route, de laatste keer als finish. Ook de Waalse Pijl voor vrouwen volgen we online van start tot finish. Op Eén kijkt u vanaf 11.05 u naar een rechtstreeks verslag. Ruben Van Gucht en Ine Beyen verzorgen het commentaar.