UEFA en FIFA mogen van rechtbank oprichters van Super League niet straffen

Een rechtbank in Madrid verbiedt de UEFA en de FIFA maatregelen te nemen tegen de oprichters van de Super League."De rechtbank vraagt de UEFA en de FIFA om geen enkele maatregel of actie te ondernemen, of een verklaring of persbericht te publiceren, die de voorbereiding van de Super League in het gedrang zou brengen", zo klinkt het bij de Madrileense ondernemingsrechtbank.