Ryan Kamp blijft tot eind 2023 in het kamp van Mettepenningen

Afgelopen veldritseizoen moesten de beloften erg vaak samen met de profs het veld in. Ryan Kamp verteerde die overgang opvallend goed. Hij finishte 10 keer in de top 10. Hij werd in zijn eigen categorie ook Europees kampioen.

"Hij was de revelatie van de voorbije twee seizoenen", vindt Mettepenningen. "Ik zie graag jongens die een hele winter op niveau presteren. Hij is nu al de beste belofterenner van zijn generatie, maar hij kan ook onze profkern sterker maken. Hij zal rustig kunnen groeien in de schaduw van Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout. En op het gepaste moment kan hij uit de schaduw treden om zelf de ploeg te dragen."

Kamp blijft tot eind 2023 bij zijn huidige ploeg. "Het is fijn dat ik nog niet meteen druk op mijn schouders krijg. Vorig seizoen vielen de profwedstrijden goed mee en dus zal ik ook komende winter vooral bij de elite rijden. De Wereldbeker en kampioenschappen rijd ik waarschijnlijk wel nog bij de U23.”