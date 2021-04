Pieter Devos zwaait met een video het paard uit dat "zijn leven veranderde"

Espoir en Pieter Devos, het is jarenlang een zeer succesvol huwelijk geweest.

Onder het zadel van ’s werelds nummer 6 en de hoogst geplaatste Belg op de wereldranking heeft Espoir verschillende overwinningen en podiumplaatsen behaald op het hoogste niveau.

Zo won hij de Wereldbeker van Bordeaux (2018), de Grand Prix van Al Shaqab in Doha (2019), de Nations Cup van Rotterdam (2016) en de Grand Prix van Oslo (2016).

Op het EK in Rotterdam (2017) schonk Espoir het Belgische team 2 foutloze rondes in de Landenwedstrijd en daarnaast versierde Espoir-Devos tal van podiumplaatsen in de Global Champions League.

Espoir behoorde tot de beste paarden ter wereld en wist voor meer dan 1 miljoen euro aan prijzengeld te winnen.

Om Espoirs carrière luister bij te zetten heeft Pieter Devos een korte video gemaakt. De unieke band tussen ruiter en paard is de rode draad in het verhaal.

Devos: "Na een fantastische carrière hebben mijn team en ik besloten om Espoir terug te trekken uit de sport op de gezegende leeftijd van 17 jaar: fit, gezond en gelukkig."

"Espoir is een levenspartner die me ontzettend veel geleerd heeft. Hij heeft het grootste hart en heeft me geleerd dat als je echt naar je paard luistert, samenwerkt en in elkaar gelooft, je ongelofelijke dingen kan verwezenlijken."

"Espoir verdient het om gevierd te worden als het bijzondere paard dat hij is en ik geloof dat de video er ons allemaal kan aan herinneren waarom we zo intens van onze paarden houden."

"Espoir is het paard dat mijn leven heeft veranderd en dat me het vertrouwen gaf om te durven geloven en grote doelen te stellen."