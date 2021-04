Mauri Vansevenant: "Vrije rol in de Waalse Pijl? Dat is perfect voor mij"

Vorig jaar ontdekte de koerswereld Mauri Vansevenant in de Waalse Pijl. En de neoprof leerde er zichzelf ook kennen. Hij schoof mee in de vroege vlucht en werd pas in de slotkilometers - na een val nota bene - gegrepen.

"Dat was een goeie leerschool voor mij", blikt Vansevenant terug. "Ik maakte misschien enkele beginnersfouten en was soms wat te gretig, maar ik kon mezelf niets verwijten."

Dankzij dat visitekaartje en zijn hoogvorm dit voorjaar kan Vansevenant morgen op een vrije rol rekenen. Toch? "Ja, dat zou perfect zijn voor mij."

"Meegaan in de vroege vlucht wordt moeilijk, want de rest weet ook dat het dan riskant wordt. De andere ploegen zullen dat niet laten gebeuren, maar ik kan de finale misschien vroeger openbreken."

"Ze zullen me nooit genoeg afstand geven tot de laatste keer de Muur van Hoei. Er zal korter op de bal gespeeld worden. We zullen de koers op een andere manier hard proberen te maken."

"Ik verkies zelf een harde koers. Ik ben niet de meest explosieve renner en het is moeilijk om dan te ontploffen op de Muur. Het is ook voor Julian beter als we voor een harde koers gaan en als we op twee paarden kunnen wedden."

Het gaat alleszins snel voor de West-Vlaming. "Ja, en dat is een geweldig gevoel. Ik dacht dat ik in mijn eerste jaren vooral zou moeten leren, maar ik kan al iets betekenen in de finales tussen de grote jongens. Hopelijk kan ik nog verbeteren."