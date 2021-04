Klopp reageert op Super League-kritiek Neville: "Hij begrijpt het toch niet"

Tot slot kwam er ook nog kritiek uit het kamp van Leeds, de tegenstander van Liverpool. De thuisploeg daagde de uittredende kampioen tijdens de opwarming uit met aangepaste T-shirts met het opschrift: "Earn it".

Naast de symbolische actie klapten Leeds-trainer Marcelo Bielsa, en aanvaller Patrick Bamford ook nog uit de biecht. "In alle lagen van de bevolking denken de rijken enkel aan zichzelf en geven ze geen moer om de rest", zei Bielsa.



"In hun zoektocht naar winst vergeten ze de rest. De rijken worden rijker en de zwakken worden armer. Dit is in het algemeen niet goed voor de voetbalsport."



Bamford voegde eraan toe: "We zijn net zoals de fans in shock. Zonder fans is voetbal niets waard. Het is dus belangrijk dat we standhouden en laten zien dat voetbal voor de fans is."