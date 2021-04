Hommeles op de judomat: Nederlanders maken er bijna straatgevecht van op EK

Nederland baadt in weelde in het judo en dat is ook het geval in de categorie +100 kilogram bij de mannen. Met Henk Grol en Roy Meyer heeft Nederland 2 judoka's in de top 10 van de wereldranglijst in die categorie.

Op het EK afgelopen zondag zou min of meer beslist worden wie van de 2 naar de Olympische Spelen mag en dat heeft voor vonken gezorgd op de tatami. Meyer kwam met het mes tussen de tanden de mat op.

Zijn pogingen tot beenvegen waren trappen (hij kreeg er een waarschuwing voor) en bij zijn volgende "aanval" belandde zijn vinger in het oog van Grol. Grol bleef kalm, legde bij zijn eerste aanval Meyer op zijn rug, maar had dan een niet zo'n mooie reactie in huis. Een echte groet kon er na de kamp ook niet van af.

"Hij wilde graag een clash, dat heeft hij meerdere keren ook voor de camera gezegd. Nu is er een clash geweest, hij had geen schijn van kans. Dit is het resultaat, ik ga naar Tokio", zei Grol aan de NOS.



"Drie jaar lang aan emoties kwamen eruit", gaf Meyer toe bij de NOS. "Ik wou heel agressief zijn, maar ik was te hard in mijn trappen en stak per ongeluk bijna een oog uit. Ik denk dat er veel frustratie zat, vanuit die frustratie praten we met elkaar. Het kwam misschien over als uitschelden maar dat was het niet."



De kans is dus heel groot dat Grol, die pas na de Olympische Spelen van 2016 overschakelde naar de +100kg, Nederland zal vertegenwoordigen in Tokio. Op de Spelen van Peking (2008) en Londen (2012) pakte Grol brons in de klasse tot 100 kilogram.