Hoe groot is de juridische waarde van de UEFA-dreigementen? "Misbruik van machtspositie"

Ook Filip Tuytschaever, professor aan de VUB en advocaat met specialisatie concurrentierecht en Europees recht, noemt de reactie van de Europese voetbalbond UEFA "ferm".

Zo dreigt de UEFA deelnemende spelers aan de Super League uit te sluiten van EK's en WK's. Moeten de Rode Duivels en de Belgische voetbalfans zich dan zorgen maken?

"Uitsluiting van deelname op basis van de bestaande rechtspraak zou disproportioneel zijn", oppert de advocaat bij Radio 1. "In het mededingingsrecht zouden we spreken over misbruik van machtspositie."

"De UEFA heeft natuurlijk een dubbele pet. Ze is de regulator van de voetbalsport en anderzijds is ze de organisator van events zoals de Champions League."

"De UEFA eigent zich het recht toe om internationale competities goed te keuren. We zien hier dan ook een mogelijk misbruik als regulator door de organisatie van een concurrerende competitie te verhinderen. Dat doet het met dreigementen om voetballers te treffen."

"Vergeet niet dat de Super League voorlopig louter een intentieverklaring is. Dan lijkt die reactie van de UEFA me bijzonder fel. Ik vermoed dat de UEFA ook niet zo ver zal willen gaan, want ze stelt zich bloot aan schadeclaims."

"De Super League zal daar ongetwijfeld goed op voorbereid zijn. Het is tijd dat de rust terugkeert en dat men een correct juridisch debat voert."