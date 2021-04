Britse overheid: "Alles ligt op tafel, ook wetgeving, om Super League te stoppen"

Britse regering: "Alle mogelijke maatregelen liggen op tafel"

"Verwacht niet dat we nu onze plannen zullen opbergen"

Het vele protest lijkt de stichtende leden voorlopig niet op andere gedachten te brengen. "Verwacht niet dat wij nu plots onze plannen zullen opbergen", vertelde een bestuurslid van een van de clubs anoniem aan Sky Sports.

"Wij worden bekeken als agressievelingen, terwijl wij alleen maar een nieuwe competitie willen beginnen. Er moet iets veranderen, maar niemand wil luisteren. We hebben geprobeerd een oplossing te vinden in het huidige framework, nu zijn wij genoodzaakt dat elders te doen."

Toch houdt hij de deur nog op een kier, op voorwaarde dat er fundamentele veranderingen worden doorgevoerd in de Champions League. "De realiteit is immers dat de Champions League geen commercieel succes is. Clubs hebben geen inspraak in het beheer van die competitie. Dat kaarten wij al jaren aan, maar er verandert niets."

"UEFA wil de controle ervan niet uit handen geven. Die frustraties zijn er al vijftien tot twintig jaar. We worden als het ware tegengehouden in de ontwikkeling van onze eigen clubs."