Bayern en PSG zeggen expliciet "neen" tegen Super League: "Geen oplossing"

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi werd tijdens het UEFA-congres verkozen als een van de afgevaardigden in het Uitvoerend Comité. Hij maakte meteen duidelijk dat hij geen intentie had om met een deelname aan de Super League lijnrecht tegenover de UEFA te gaan staan.

"Elk voorstel dat gelanceerd wordt zonder de steun van UEFA zal de problemen niet oplossen. Het is eigenbelang dat dan spreekt", zei de Qatarees. "Voetbal is een spel voor iedereen. Onze club is tegelijkertijd een familie en een gemeenschap die samengehouden wordt door de fans. Laat ons dat niet vergeten."

Bayern München is de andere grote club die ontbreekt. CEO Karl-Heinz Rummenigge reageerde op de clubwebsite. "Ik wil namens het bestuur heel duidelijk stellen dat we niet zullen deelnemen aan de Super League. Onze fans willen geen Super League."

"We zijn solidair met de Bundesliga. We vinden het een hele eer om Duitsland te vertegenwoordigen in de Champions League. Dat blijft voor ons de beste clubcompetitie ter wereld."

Bayern won vorig seizoen de finale van de Champions League. In de finale klopten de Duitsers Paris Saint-Germain (0-1).