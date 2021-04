30.000 fans zien zege van invaller Marouane Fellaini in Chinese opener

Marouane Fellaini viel na 71 minuten in bij Shandong Taishan. De 0-2-eindstand tegen Chongqing Lifan stond toen al op het scorebord.

In het tweede duel van de dag speelde Guangzhou City, zonder Mousa Dembélé, 2-2 gelijk tegen Guangzhou.

Vanwege de coronacrisis wordt de eerste fase van de Chinese competitie in slechts twee steden afgewerkt, in Kanton (in het zuidoosten) en Suzhou (nabij Shanghai).

Publiek is wel toegelaten. Zo daagden er dinsdag 30.000 fans op.