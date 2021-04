24 speelsters in preselectie Belgian Cats, voorbereiding voor EK en Spelen krijgt vorm

Net zoals de voorbije jaren is de Kortrijkse Lange Munte de uitvalsbasis voor de Cats om zich optimaal voor te bereiden op het EK en de Spelen. De eerste training op Kortrijkse bodem vindt plaats op vrijdag 7 mei. Vanaf dan wordt drie weken onafgebroken in de Lange Munte getraind.

Tijdens het voorbereidingsprogramma staan in Kortrijk vijf oefeninterlands op de agenda. Op vrijdag 28 mei wordt tegen Servië gespeeld. Tegenstander op de Olympische Spelen, Puerto Rico, zakt de dag nadien af naar de Lange Munte. Tot slot spelen de Cats op zondag 30 mei tegen Nigeria.

Na dat drieluik vertrekken de Cats voor een week op stage richting Cordoba in Spanje, waarna ze nog een week in Kortrijk doorbrengen, vooraleer naar het EK in Frankrijk te vertrekken.

In die week staat nog een dubbele oefenpartij tegen Griekenland op het programma (op donderdag 10 juni en zaterdag 12 juni). Op het EK strijden de Cats in Straatsburg in een poule met Bosnië, Turkije en Slovenië.

Na het EK lassen Emma Meesseman en co een kleine week rust in, waarna in het weekend van 3-4 juli nog een paar trainingen in Kortrijk zijn voorzien, om daarna op woensdag 7 juli naar het Japanse Mito te vertrekken.

In Mito stomen de Cats zich klaar voor de Olympische Spelen in Tokio. Er worden nog oefenwedstrijden tegen Japan en de Verenigde Staten gespeeld. De Olympische Spelen gaan op dinsdag 27 juli van start. Op de Spelen zijn de Cats in een poule met Australië, China en Puerto Rico ingedeeld.