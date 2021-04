"Ik heb er vertrouwen in dat Casse in Tokio mee zal doen voor de medailles"

Het EK judo in Portugal was een succes voor de Belgen. De twee toppers, Matthias Casse en Toma Nikiforov, stonden op het podium. Dat zijn ook voor Marc Willems hoopvolle signalen. "Het kan mislopen, maar Nikiforov heeft alles in huis om ook in Tokio eremetaal te behalen."

Matthias Casse pakte op het EK in Lissabon zijn eerste medaille van het jaar. Onze landgenoot gaf achteraf toe dat die eerste medaille van 2021 deugd deed en ook onze judoman Marc Willems is een beetje gerustgesteld. "Het gaat in stijgende lijn. Zijn houding op de mat is positiever, maar hij heeft het toch nog moeilijk om het af te maken. Bij vier van zijn vijf kampen kwam het tot verlengingen en ik denk dat dat hem het goud heeft gekost." "Het gaat dus de goeie kant op, maar hij is er nog niet. Dit is een hoopvol signaal met het oog op de Olympische Spelen en ik ga ervan uit dat hij nog beter zal worden. Maar je mag niet vergeten dat niet alle Europese toppers present waren." Casse gaf eerder aan dat het gemis aan goeie buitenlandse sparringpartners door corona hem parten heeft gespeeld. "Op training kun je de intensiteit van een kamp niet simuleren. Met enkele goeie buitenlandse stages kan dat wel komen en dan zal hij ook meer vertrouwen hebben in zijn technieken." "Ik ben nooit echt ongerust geweest over Casse. Het WK in juni zal nog een maatstaf zijn, maar ik heb er vertrouwen in dat Casse klaar zal zijn om mee te doen voor de medailles in Tokio."

"Na alle blessures vind ik dit toch heel straf van Nikiforov"

Naast het zilver voor Casse mocht België natuurlijk ook de Europese titel van Toma Nikiforov in de klasse tot 100 kilogram vieren. Nikiforov klom na blessureleed uit een diep dal en steekt in bloedvorm met 3 medailles in 2021. "Hij moest natuurlijk nog veel punten rapen om de Olympische Spelen te halen. Na al zijn blessures en operaties vind ik dit toch heel straf. Na de vroege uitschakeling vorig jaar op het EK vreesden we dat Tokio niet meer ging lukken, maar met het mes op de keel heeft hij het toch maar gedaan." Hoe heeft Nikiforov dat klaargespeeld? "Ik denk dat hij heel veel vertrouwen had in de weg die zijn coach had uitgestippeld. Zoiets van "als ik fysiek weer top ben en ik kan mijn beste judo doen, dan komt het goed". Positief blijven denken zal het belangrijkste geweest zijn."

Het kan mislopen, maar Nikiforov heeft alles in huis om ook in Tokio eremetaal te behalen.

Haalt Nikiforov nu zijn gram op de mensen die hem afgeschreven hebben? "Hij moest op niemand revanche nemen, enkel op de pech en de blessures die hem achtervolgd hebben", vindt Marc Willems.

Kan Nikiforov die vorm doortrekken tot Tokio? "Ik weet niet of hij fysiek nog kan verbeteren, maar dit zal mentaal een boost geven. Hij heeft de 2e en 3e van de Spelen in Rio verslagen én de nummer 1 van de wereld. Dat zijn toch 3 kleppers."

"Ik vind Nikiforov ook een kanshebber op een medaille, ik ziet niet in waarom niet. Als je goud kunt pakken op het EK, dan kun je dat ook op de Olympische Spelen. Maar in het judo kan zelfs de grootste favoriet uitgeschakeld worden in de eerste ronde. Het kan dus mislopen, maar hij heeft alles in huis om ook in Tokio eremetaal te behalen."