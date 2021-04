Zo vierde Emma Meesseman EuroLeague-triomf: "Uno spelen met tegenstanders"

Meesseman loodste Jekaterinenburg naar de overwinning in de EuroLeague. De Russische topclub was in de finale een maatje te groot voor Avenida uit Spanje. Maar van een groot kampioenenfeest was geen sprake.

"We moesten in ons hotel blijven", lacht Meesseman. "We zijn tot diep in de nacht in het restaurant blijven zitten met de tegenstanders. We hebben gewoon Uno en Yahtzee gespeeld. We hebben wel een beetje gevierd, maar het is binnen de perken gebleven."

Een feestje was wel op zijn plaats, want de EuroLeague is voor het basketbal wat de Champions League is voor het voetbal. "Het is voor de vrouwen toch een van de belangrijkste competities", zegt ze. "De titel is dan ook zeer fel begeerd."

"Het was geen gemakkelijke wedstrijd. Er waren veel ups en downs, maar ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen in de eindzege."