Vandeweghe: "Elke sport evolueert naar Amerikaans model, maar Super League is anders"

"Ooit komt er een Europese supercompetitie"

"Misschien zullen we dat binnenkort wel zien, want de grote topclubs in Europa willen misschien wel solidair zijn, maar enkel met clubs van hun eigen niveau. Niet met Loedogorets of Club Brugge."

"De kleinere teams krijgen geld van de grotere teams, die te veel uitgeven aan salarissen. Dat geld wordt verdeeld in een pot. Dat systeem heb ik in het Europese voetbal nog niet gezien."

"Elke sport gaat uiteindelijk in de richting van het Amerikaanse model omdat dat model een garantie is voor meer inkomsten. Maar niemand moet mij komen zeggen dat de Super League het Amerikaanse model hanteert, want het Amerikaanse model - hoeveel geld er ook in omgaat - is een solidariteitsmodel."

Het idee van de Super League doet op het eerste gezicht sterk denken aan een gesloten competitie zoals de NBA, maar er is een belangrijk verschil, zo benadrukte Hans Vandeweghe in onze podcast De Tribune.

"Dat is een achterhaald principe. Vanuit een economisch standpunt is het een drama dat je op basis van het meest oneerlijke spel ter wereld op het vlak van uitslagen toch failliet kan gaan."

"Die evolutie is ingezet met de Financial Fair Play. Dat was een eerste stap in het besef dat het allemaal wat eerlijker moest zijn. Het volgende zal zijn dat er niet meer met promoveren en dalen gewerkt zal worden."

"Ik weet niet of ik nog zal leven, maar ooit zal er wel een Europese supercompetitie komen waarbij er in Brussel, in Amsterdam, in Parijs enzovoort een team zal zijn. Niet in Luxemburg."

Super League als hefboom, niet als einddoel

Dat de Super League, zoals ze zondag werd gelanceerd, de toekomst van het Europese topvoetbal is, betwijfelt Hans Vandeweghe sterk.

"De doelstelling van de grote clubs nu is om meer geld krijgen van de UEFA, punt aan de lijn. Het is zoals in 1999. Toen was er de G14, een drukkingsgroep van de toenmalige 14 grootste clubs. Ajax en PSV hoorden daar toen nog bij. Ze hadden toen ook een consortium gevonden dat hen ging sponsoren."

"De UEFA heeft dan in 1 jaar tijd de geldpot maal drie gedaan en alle clubs zijn gewoon aan boord gebleven. Er is toen een zogenaamde market pool geïnstalleerd. Dat is een systeem waarbij de helft van de inkomsten op voorhand was verzekerd. Dat willen de clubs van de Super League nu ook. Zekerheid over deelname en zekerheid over inkomsten."

"Drie jaar geleden is er nog eens een achterhoedegevecht geweest en heeft de UEFA 50 procent inkomsten toegevoegd. De market pool is wat teruggeschroefd, maar de coëfficiëntenlijst is ingevoerd. Dat is ook een systeem om de grote clubs te bevoordelen. Dat zal nu ook opnieuw gebeuren."