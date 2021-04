UEFA-voorzitter: "Spelers in Super League worden geweerd van EK's en WK's"

Maar de UEFA aarzelt niet om terug te slaan met harde maatregelen. "We kijken nog steeds met onze advocaten welke stappen we zullen ondernemen, maar we zullen alle mogelijke strafmaatregelen gebruiken."

"Het is een beschamend voorstel, met hebzucht als enige drijfveer", vindt Ceferin. "Er wordt in het gezicht van de voetballiefhebbers gespuwd."

Uithaal naar voorzitters: "Er werken slangen bij ons"

Ceferin haalde ook hard uit naar de initiatiefnemers van het voorstel. Vooral Juventus-voorzitter Andrea Agnelli en Manchester United-voorzitter Ed Woodward krijgen een veeg uit de pan.

"Ik heb nog nooit iemand zo volhardend zien liegen als Agnelli", aldus Ceferin. "Ik sprak hem zaterdag nog en hij deed toen alle geruchten af als leugens. Door hebzucht verdwijnen blijkbaar alle menselijke waarden."

"We wisten niet dat er slangen zo dicht bij ons werkten, maar nu zijn onze ogen opengegaan. Ik ben in mijn jaren als strafrechtadvocaat nooit zulke personen tegengekomen. Woodward belde me zaterdag nog om te zeggen dat hij heel tevreden is."