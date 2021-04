Super League lokt veel negatieve reacties uit: "Raakt voetbal in het hart"

De Franse president Emmanuel Macron liet in een verklaring ook van zich horen. "De president van de republiek is verheugd over het standpunt van Franse clubs, die weigeren deel te nemen aan dit Super League-project, dat het beginsel van solidariteit en sportieve verdiensten bedreigt."

Supporters: "Ultieme vorm van verraad"

Supportersverenigingen van de betrokken Engelse clubs reageerden ook furieus. "Onze leden en voetbalsupporters vanuit de hele wereld hebben vandaag de ultieme vorm van verraad meegemaakt", postte de Chelsea Supporters' Trust. "Dit is onvergeeflijk. Genoeg is genoeg."

Duitse topclubs wijzen Super League af, net als La Liga

De Duitse topclubs Bayern München en Borussia Dortmund zien de Super League niet zitten. Vooralsnog bestaat de nieuw te vormen competitie uit 12 clubs uit Engeland, Spanje en Italië. Van de grootmachten in Europa ontbreken onder andere Paris Saint-Germain, Bayern München en Dortmund.

Volgens bestuursvoorzitter Hans-Joachim Watzke van Dortmund staan de 2 Duitse clubs ook niet open voor toetreding tot de Super League. "De bestuursleden van de ECA hebben zondagavond in een virtuele bijeenkomst bevestigd dat de beslissing van vorige week nog steeds van kracht is. Dat betekent dat de clubs achter de geplande hervorming van de Champions League staan", aldus Watzke, die net als directeur Michael Gerlinger van Bayern München in het bestuur zit van de koepelorganisatie van Europese voetbalclubs.

"Beide Duitse clubs die zijn vertegenwoordigd in het ECA-bestuur, hebben in alle discussies hetzelfde standpunt."



La Liga, de Spaanse profliga, is ook hard voor de Super League met onder meer Real, Barça en Atletico: "Een egoïstisch voorstel om de rijkste voetbalclubs in Europa alleen maar nog rijker te maken. La Liga veroordeelt het voorstel voor een elitaire Europese competitie die de principes van een "open" systeem en sportieve prestaties aantast. Deze principes vormen de kern van de nationale en Europese voetbalpiramide", schrijft de organisatie.

"Het zal de aantrekkingskracht van het voetbal ondermijnen en een zeer schadelijke impact hebben op het heden en de toekomst van La Liga, de aangesloten clubs en het hele systeem."