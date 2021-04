Martin woest over geparkeerde auto's: "En dan verzint UCI nieuwe regels..."

De openingsrit in de Tour of The Alps eindigde met twee plaatselijke ronden in Innsbruck. In de aanloop naar de sprint moest het peloton uitwijken voor geparkeerde auto's.

Dan Martin uitte zijn ongenoegen op Twitter. "De UCI blijft maar regels verzinnen onder het mom van meer veiligheid, maar ze vergeten wel de basis", schrijft hij.

"Geparkeerde auto's langs het parcours in de finale van een sprintetappe. Ze zullen wel weer beweren dat dit niet hun verantwoordelijkheid is."

"Dit was een van de engste aankomsten die ik in een lange tijd heb meegemaakt."

De UCI kreeg begin april nog de wind van voren na het verbod op de "supertuck" en het rijden met de handen los op het stuur.