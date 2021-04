Gezien op slotspeeldag: Vanaken maakt zich boos om geel, Deschacht krijgt geel

Boze Vanaken bij geel voor Mata: "Wat kan je meer doen dan de bal wegtikken?!"

Deschacht krijgt geel na hevig protest: "Onze bal, 100%"

Defour verlengt zijn carrière met enkele matchen

Dankzij een ruime zege in Kortrijk (1-4) speelt KV Mechelen nog play-offs. Steven Defour is er zichtbaar blij mee. De oud-international hoeft zijn voetbalschoenen nog niet meteen op te bergen.

"Dit had mijn laatste wedstrijd kunnen zijn, maar de boys hebben er anders over beslist", zei Defour achteraf. "Als de trainer me in de ploeg zet, zal ik die play-offs zeker nog spelen."