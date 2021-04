Gezien in het buitenland: Nettendief Pique, raveteef Henderson en FC Messi

De vaderlandse competitie stond dit weekend in rep en roer, maar ook over de grenzen heen werd er nog gretig met het leer gespeeld. Bekijk hier enkele opvallende beelden van het voorbije voetbalweekend in Europa.

Pique sluit bekercampagne netjes af

FC Barcelona keek Athletic Bilbao zaterdag in de ogen tijdens de finale van de Copa del Rey. Bilbao viste de hele wedstrijd achter het net en bleef met een 0-4-nederlaag achter. Barcelona was wel op de afspraak en stak de Spaanse beker op zak. Toch was de beker niet het enige dat in de koffer van Pique verdween. De verdediger grabbelde in zijn knutseldoos, vond een schaar en knipte het net van het doel uit. Ieder zijn souvenir, zeker?

Pique was niet aan zijn proefstuk toe:

FC Barcelona of FC Messi's Fanclub?

Het nettenincident van Pique was niet het enige opvallende momentje na de bekerfinale in Spanje. Ook de fotoshoot met de Copa del Rey sprong in het oog. De Barcelona-spelers wachtten braaf in een rijtje hun beurt af om op de foto te staan met Messi. Het lijkt wel een "meet and greet" met zijn fans. Zouden ze nadien ook zijn handtekening gevraagd hebben?

Can't Stop Raving - Dean Henderson

Neen, Dean Henderson is niet op weg naar een schunnige rave. De doelman van Manchester United had gewoon te veel last van de zon. Een zonnebril staat op de lijst van de verboden middelen van de UEFA, een blitse pet dan maar?

Napoli en Dortmund in nieuw zondagskostuum

Het oog kreeg ook wat dit weekend. Zowel Haaland en co als Insigne en co mochten deze speeldag een nieuw truitje aanmeten. Naar welk ontwerp gaat uw voorkeur uit? De vleugels van Napoli of het retro-shirt van Dortmund?

Woodgate en Abraham knock-out

Tammy Abraham en Jonathan Woodgate demonstreerden dit weekend waarom ze niet voor een boks-, maar wel voor een voetbalcarrière gekozen hebben. De spits van Chelsea probeert secondelang vruchteloos een boksje te versieren van de scheidsrechter. Woodgate heeft op zijn beurt wel succes, maar tijdens zijn "jab" gaat het licht even uit en vergeet hij zijn slag af te maken. Volgende keer beter mannen ...

Oeps, een ongelukje in de broek?

Veel spelers en stafleden hielden het dit weekend niet droog, maar ook enkele verslaggevers voelden nattigheid. De televisieploegen wurmen de commentaartafel steeds dichter het veld op, maar de kruik gaat zo lang te water tot ze barst ... en dat zal verslaggever Cristian Willaert gevoeld hebben tijdens zijn voorbeschouwing van Go Ahead Eagles-Almere City ...

