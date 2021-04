Ex-United-sterren reageren furieus op plannen Super League, ook PSG-speler Herrera is tegen

"En Liverpool, de club met de leuze: "You'll never walk alone". De club die zogezegd van het volk is, de club van de fans... Ze willen naar een competitie gaan zonder tegenstand. Een competitie waaruit ze niet kunnen degraderen. Het is een absolute schande."

"Er is 100 jaar geschiedenis in dit land van fans die hebben geleefd voor deze clubs en van hen hebben gehouden. Ze hebben bescherming nodig. De fans hebben bescherming nodig. "

"Pure hebzucht is het. Het zijn bedriegers. De eigenaren van deze club (Manchester United, red), Liverpool, Chelsea, Manchester City... Ze hebben in dit land niets met voetbal te maken."

"We moeten de macht in dit land terugwinnen van de clubs aan de top van deze competitie. Dat geldt ook voor mijn club", gaat Neville voort. "Ik pleit al een jaar voor een onafhankelijke toezichthouder."

"Een criminele daad tegen de fans"

"Je weet wat de motivatie is", zegt Neville. "Het is hebzucht. Trek ze morgen allemaal punten af. Zet ze onderaan de competitie en neem hun geld af. Serieus, je moet hier een stempel op drukken. Het is een criminele daad tegen de voetbalfans in dit land."

"Vergis u niet. Voetbal is de grootste sport ter wereld. Het is de grootste sport in dit land. Het is een criminele daad tegen de fans. Zo simpel is het. Trek hen punten af, neem hun geld af en straf hen."

"Je hoort nooit wat van de eigenaren van deze club. Ze hebben geen stem. En ze zullen zich waarschijnlijk over een paar weken verstoppen en zeggen dat ze er niets mee te maken hebben."

"Serieus? Midden in een pandemie, in een economische crisis? Voetbalclubs op nationaal niveau gaan bijna failliet. Spelers in de League 1 en 2 hebben tijdelijk geen werk. En deze jongens houden Zoom-gesprekken over het verlaten van de competitie om nog meer te hebben? Een grap."