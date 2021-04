Dieter Kersten verrast zelfs coach met marathondebuut: "Echt een toptalent"

Dieter Kersten snelde zondag bij zijn debuut op de marathon naar een knappe 2u10'22". Daarmee is hij de snelste Belgische debutant op de marathon. Ook coach Tim Moriau had niet meteen zo'n knaltijd verwacht: "Maar dat hij potentieel heeft, wisten we al wel."

Bashir Abdi en Koen Naert hebben er een landgenoot bij in Tokio. Dieter Kersten liep op de marathon in Enschede onder de olympische limiet, die op 2u11'30", lag en mag zich zo opmaken voor de Spelen komende zomer. De 24-jarige Kersten klokte af op 2u10'22", coach Tim Moriau ziet dat zijn poulain de hoge verwachtingen inlost. "Een maand geleden maakte Dieter zijn debuut op de halve marathon en liep hij 62'43". Dat heeft het besef wel aangewakkerd dat we voor die olympische limiet moesten gaan", zegt hij.

Alleen hadden we nog niet verwacht dat hij al meteen zo snel zou lopen. Tim Moriau

"Een halve marathon is geen marathon, dus het is altijd een beetje bang afwachten hoe die laatste kilometers verteerd worden. Maar dat Kersten het potentieel had om dit al te doen, dat wisten we wel."



"Alleen hadden we nog niet verwacht dat hij al meteen zo snel zou lopen. Het is voor mij geen verrassing dat hij de olympische limiet heeft gelopen, maar wel dat hij in zijn eerste marathon meteen deze toptijd kan lopen."

"Bevestiging dat hij een toptalent is"

Dat Kersten de snelste debutant is op de marathon, moeten we volgens zijn coach "met een korreltje zout nemen". Abdi had nu 2u10'46" als dat record. "10 jaar geleden liep men niet met dezelfde schoenen als vandaag", zegt Moriau. "Maar dan nog." "Tot deze marathon was hij relatief onbekend. In de juniorecategorie heeft hij wel een Europese medaille gehaald, maar sindsdien was het allemaal net een tikkeltje minder." "Het is vooral heel leuk voor Dieter dat hij nu die bevestiging krijgt van iets dat we al heel lang weten: dat hij echt een toptalent is en vooral op die marathon echt tot zijn recht kan komen."



"Pretentieus om over het niveau van Bashir Abdi te spreken"

Kersten is na Bashir Abdi en Koen Naert de derde Belgische marathonloper die naar de Spelen gaat in Tokio. Maar een vergelijking maken is te vroeg volgens Moriau. "Het niveau dat Bashir haalt, is echt hoog." Die liep vorig jaar in Tokio 2u04'49". "Voor veel mensen lijkt dat misschien maar 5 of 6 minuten, maar op dit niveau is dat een gigantisch verschil. Laat ons zeggen dat we er echt wel van overtuigd zijn dat Kersten nog progressie zal maken." "Dieter kan vooral nog veel winst boeken in volume. Hij kan qua volumekilometers en wedstrijdervaring nog stappen zetten. Maar om meteen te spreken over het niveau van Bashir, dat zou een beetje pretentieus zijn." "De eerste stap die hij nu nog kan zetten is, vooral naar volgend jaar toe, er staan op de kampioenschappen. Die tijden, en dat is misschien raar om te zeggen, zijn op korte termijn minder relevant." "Hij heeft ook de minima gelopen voor het EK en WK volgend jaar. Het zullen dus vooral kampioenschapswedstrijden worden het komende jaar. Dat is weer een andere manier van lopen, wat voor hem een leuke ervaring zal zijn."

Kersten (hier in een knuffel met Isaac Kimeli) was eerder al te zien tijdens de Cross Cup-manches.

"Niet naar Tokio voor de fun"

Kersten kan zonder enige druk afzakken naar Tokio. Niets moet, alles mag. Maar een plezierreisje wordt het niet. "Ik denk niet dat we zo in elkaar zitten. Zeker Dieter niet", zegt Moriau. "Hij is iemand die ergens naartoe gaat om er te presteren." "Ik denk dat het heel oneerbiedig zou zijn om te zeggen dat we voor de fun naar Tokio gaan. Als coach zit ik helemaal niet zo in elkaar. Het is een cliché, maar het zal vooral een ideale leerschool zijn." "Momenteel weten we nog niet heel goed hoe Dieter reageert op warmte. Daar doen we nu verschillende tests voor. Maar tegelijkertijd weten we ook, door de expertise die ik met Thomas De Boeck heb opgebouwd tijdens de marathon van Doha, hoe we die hitte kunnen aanpakken."

"En daarnaast is er ook nog het presteren terwijl je met een jetlag zit in de voorbereiding. Dat zijn 2 belangrijke factoren die het voor hem geen pleziertripje zullen maken, maar wel een heel nuttige trip."