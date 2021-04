De virtuele eindstanden: Anderlecht 2e en Oostende naar Europa?

Champions' play-offs bij aanvang:

Club Brugge begint als grote favoriet aan de Champions' play-offs met 8 punten voorsprong op Antwerp. Anderlecht en Racing Genk volgen op korte afstand van Refaelov en co. Wie kan er Club nog iets in de weg leggen en waar strandt Anderlecht? Wij doen een prognose op basis van een terugblik.

Wat deed het Champions' kwartet tegen elkaar?

Als we kijken naar de onderlinge duels van de top 4 in de Jupiler Pro League het voorbije reguliere seizoen zien we dat Club Brugge, maar vooral Anderlecht een goede beurt maakt. Antwerp en Genk blijven mijlenver achter.

Anderlecht is de ploeg die dit seizoen al de meeste punten (15) sprokkelde tegen zijn play-offtegenstanders. Het verloor maar 1 keer, met 3-0 tegen Club Brugge. Club volgt met een overwinning minder, het ging onderuit tegen Anderlecht (2-1) én Antwerp (0-2).

Voor Antwerp en Genk restten er enkel nog wat kruimels. Antwerp kon maar 2 keer winnen en haalt slechts 6 punten tegen de rechtstreekse concurrenten.

Ook Genk plafonneerde tegen de top. De mannen van John van den Brom bengelen achteraan met 3 punten. De enige overwinning hebben ze te danken aan een spektakelmatch tegen Antwerp (4-2).