De Amstel Gold Race van Mauri Vansevenant: "Man, man, man, dat is niet normaal"

"Kijk wie hier is. Man, man, man, dat is niet normaal. Dat is wel normaal", zei De Cauwer. "Is die dan beter dan zijn kopman? Ik zou van hem medekopman maken in de Waalse Pijl", vertelde Wuyts.

In de uitslag van de Amstel Gold Race vind je Mauri Vansevenant terug op plaats 67 op 2'29" van winnaar Wout van Aert. Maar cijfers zeggen hier niet alles, want wat voor een dijk van een koers reed de jonge wolf van Deceuninck-Quick Step.

"Na de pech was het verstand op nul"

Vansevenant had het geluk niet aan zijn zijde. "Het was een beetje achter de feiten aanhollen. Eerst knalde er iemand tegen mijn voorwiel en was er een spaak kapot, waardoor ik van fiets moest wisselen. Net op het moment dat ik kwam aansluiten, raakte ik betrokken bij een valpartij."



"En daarna moest ik nog eens van fiets wisselen, omdat de versnellingen niet werkten. Ja, dat kostte allemaal krachten natuurlijk om terug aan te sluiten. Dat is wel jammer." Toch kon hij nog werken voor Alaphilippe. "Het was verstand op nul. Ik heb niet getwijfeld en zo kon ik Julian nog wat bijstaan."

Vansevenant leek zelf sterker dan zijn kopman. "Dat weet ik niet, dat leek misschien zo voor de buitenwereld, maar het is wel Julian. Hij is een 'krak' en op zo'n omloop is hij wel favoriet. Als ik onder stoom ben, val ik niet meer stil, maar het was afgesproken dat het vandaag voor Julian was."

Kopman in de Waalse Pijl? "Dat weet ik niet. Laat mij maar in de schaduw, er een beetje tussen rijden en mijn ding doen. Luik-Bastenaken-Luik rijd ik niet, want dinsdag start ik al in de Ronde van Romandië en dat zou wat van het goede te veel zijn."