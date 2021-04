Club Brugge weekt versterkingen voor sportieve staf los bij AA Gent en KV Mechelen

Michaël Vijverman (31) zal bij Club aan de slag gaan als Team Manager. De Oost-Vlaming startte zijn carrière in de jeugdopleiding van Zulte Waregem en was de voorbije drie jaar aan de slag als Team Manager bij KV Mechelen.

Hij zal bij Club de administratieve en logistieke omkadering mee vorm geven. Dévy Rigaux, die de rol van Team Manager invulde sinds 2013, maakt de interne overstap naar recruitment waar hij mee de dagelijkse werking zal aansturen.

Met Gertjan De Mets (34) haalt Club een oude bekende. De Mets is een Brugs jeugdproduct. Hij was van 2007 tot 2010 actief in de A-kern van Club en zette nadien zijn voetballoopbaan verder bij onder meer KV Kortrijk, Zulte Waregem en Beerschot. Sinds 2019 is De Mets videoanalist bij AA Gent. De Bruggeling zal het nieuwe seizoen starten in diezelfde rol bij de Brugse A-kern.