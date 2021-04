Beluister onze podcast De Tribune met Hans Vandeweghe en Luc Kempen

Hans Vandeweghe en Luc Kempen praten in onze podcast De Tribune na over een sportweek om "u" tegen te zeggen. Belgische medailles op het EK judo, een nagelbijter in de Amstel Gold Race, het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie in het turnen en de aankondiging van de Super League. Een uur was zelfs te kort om het over de JPL te hebben.