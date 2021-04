Alejandro Valverde, koning van Hoei: "Mauri Vansevenant is goed, hé"

2020 was voor Alejandro Valverde een jaar om zeer snel te vergeten. Het jaartje te veel hing in de lucht, maar de 40-jarige kopman van Movistar staat er dit seizoen weer helemaal.

4e in Catalonië, 1e in de GP Indurain, 7e in het Baskenland en 5e in de Amstel Gold Race: Valverde is net op tijd klaar om weer te oogsten in de Ardennen.

"Ja, ik voel me goed", glimlachte Valverde op een persbabbel. "Ik heb net op tijd het goeie gevoel te pakken."

Net op tijd om de Waalse Pijl woensdag voor de 6e keer te winnen? "Dat kan, maar zo gemakkelijk is het niet."

"Er zijn veel concurrenten die goed zijn. Ik denk natuurlijk aan Julian Alaphilippe, maar je kunt veel renners opnemen in je pronostiek."

"Wie dan? Ik houd ook rekening met Michael Woods, Primoz Roglic, Jakob Fuglsang, Tadej Pogacar, Marc Hirschi, ... De jeugd is heel explosief, hé."

Tot die gevaarlijke youngsters rekent Valverde ook Mauri Vansevenant. "Hij is goed, hé."

"Hij maakte indruk in de Amstel, maar had er veel pech. Dat ik nog gekoerst heb met zijn vader Wim? Ah, dat zou kunnen, ja."

