"Super League is atoombom op Europees voetbal, maar ze is nog niet echt ontploft"

Dit is niets minder dan een atoombom die gedropt is op het Europese voetbal. Je kan het niet overschatten. Alleen is ze nog niet echt ontploft, zou ik zeggen.

Maar het nieuws dat 12 van de allergrootste clubs van Europa blijkbaar een akkoord hebben over die nieuwe Super League vanaf de zomer van 2024, kan de aanzet zijn tot de grootste revolutie in het Europese voetbal in een kleine 30 jaar.

Als je ziet wie erbij zit: grote Engelse clubs zoals Liverpool, Man City en Man United. En ook Real Madrid, Barcelona, Atletico, Juve, Milan en Inter hebben een deal - heb ik gelezen - met JP Morgan (Amerikaanse bank, red). Dat gaat over 3,5 miljard euro dat klaarligt om te verdelen.

Ze willen midweeks met 20 clubs spelen. 15 zijn er altijd bij. Daarover gaat het natuurlijk. Ze willen altijd gegarandeerd zijn van hun inkomsten. 5 clubs kunnen dan af en toe een keer komen aansluiten. En dat betekent natuurlijk de doodsteek voor de Champions League. Dat is het grote probleem.

Van al die grote Europese clubs blijven PSG en Bayern voorlopig nog aan de kant van de UEFA staan. Van de UEFA en de nationale bonden is er een keiharde reactie gekomen.

Er wordt nu gedreigd met uitsluiting van Europees voetbal of de nationale competities. Maar wat is de Premier League nog zonder die 6 grote clubs? Wie gaat daar nog naar kijken of wie gaat daar nog hoge tv-rechten voor betalen?

Of La Liga zonder Barcelona, Real of Atletico? Of de Champions League de komende 3 jaar zonder al die clubs? Dat is niet waarvoor al die tv-zenders de voorbije maanden een contract hebben afgesloten.